فيضانات أستراليا تعزل عدة بلدات.. الأسوأ في تاريخ ولاية بيرث

قالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، إن الفيضانات التي حطمت الرقم القياسي في شمال غرب البلاد، أدت إلى عزل بلدات كثيرة، مع استمرار سوء الأحوال الجوية لأيام.

وتعد بلدة فيتزروي كروسينج التي يبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة من بين أكثر المناطق تضررا مع نقل الإمدادات جوا بسبب الطرق التي غمرتها مياه الفيضانات.

وأشار مكتب الأرصاد الجوية، اليوم، إلى انخفاض حدة هطول الأمطار مع تحول الإعصار شرقا إلى الإقليم الشمالي، لكنه حذر من استمرار حدوث فيضانات كبيرة محطمة للأرقام القياسية في منطقة كيمبرلي بولاية أستراليا الغربية.

انخفاض حدة هطول الأمطار

وحذرت أجهزة الطوارئ في الولاية السكان في مجتمعات صغيرة أخرى من ارتفاع منسوب المياه في المنطقة التي تشمل منتجع بروم الواقع على بعد نحو ألفي كيلومتر شمالي عاصمة الولاية بيرث.

وأوضحت السلطات أن الفيضانات هي الأسوأ في تاريخ الولاية، بينما وصفها رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي، أمس السبت، بأنها «مدمرة» وتعهد بتقديم مساعدة اتحادية.

وأشارت السلطات إلى أنه جرى استخدام طائرات قوات الدفاع الأسترالية لمساعدة البلدات المتضررة من الفيضانات.