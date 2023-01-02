ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 51 قتيلا و19 مفقودا

أكد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت أجزاء من البلاد خلال عطلة عيد الميلاد إلى 51 قتيلا، بينما لا يزال 19 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

وقال المجلس - حسبما نقلت صحيفة «فيل ستار»، الفلبينية، اليوم، إن معظم الضحايا سقطوا في منطقة «مينداناو الشمالية»، حيث تم تسجيل 25 حالة وفاة بها، مشيرا إلى أن القتلى لقوا مصرعهم إما غرقا أو جراء الانهيارات الأرضية أو بسبب انقلاب قواربهم بسبب الأحوال الجوية السيئة.

معظم الضحايا سقطوا في منطقة مينداناو الشمالية

وأضاف أن أكثر من 4500 منزل، تضرروا جراء الفيضانات إلى جانب الطرق والجسور، ولا تزال بعض المناطق تشهد انقطاعا في إمدادات الكهرباء والمياه.

وأوضح المجلس الفلبيني، أن ما لا يقل عن 22 مدينة وبلدية أعلنت حالة الكوارث في أعقاب الفيضانات العارمة التي اجتاحتها، ذلك في الوقت الذي لا يزال أكثر من 8600 شخص من أصل 600 ألف متضرر من الفيضانات يتواجدون في ملاجئ الطوارئ.

يذكر أن الفلبين تصنف بأنها واحدة من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات تغير المناخ، حيث حذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة على البلاد كلما ارتفعت درجة حرارة العالم.