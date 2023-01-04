«فيضانات وخسائر في الأرواح».. عاصفة وحشية تضرب كاليفورنيا

تستعد ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد قليل، لعاصفة عاتية وصفتها الأرصاد الجوية الأمريكية بأنها «وحشية حقا» والتي سيتخللها هطول أمطار غزيرة، قد تؤدي إلى فيضانات مميتة.

من جهاتها، قالت فرانس 24، إنه بعد معاناة الولاية الأمريكية للجفاف عدة سنوات، يشهد الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية منذ أسابيع سلسلة عواصف تسببت بهطول أمطار غزيرة بلغت مستويات شبه قياسية في بعض المناطق.

عاصفة عاتية يتخللها أمطار غزيرة

فيما أطلقت الأرصاد الجوية الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، تحذيرا من أن ولاية كاليفورنيا ستشهد في منتصف الأسبوع عاصفة عاتية سيتخللها هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات مميتة، داعية سكان الولاية للاستعداد لهذا المنخفض الجوي القوي الذي يتوقع أن يضرب ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة الأربعاء والخميس.

كما حذرت، من أن العاصفة المتوقعة «وحشية حقا وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد»، مضيفة أن العاصفة ستتسبب في «فيضانات واسعة النطاق، وطرق مغمورة بالمياه، وانهيارات أرضية، وسقوط أشجار، وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، وتعطل فوري للتجارة، والأسوأ من ذلك كله، خسائر محتملة في الأرواح».