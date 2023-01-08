نشوب حريق محدود على كوبري المشاه أمام هايبر في الشيخ زايد

نشب حريق محدود على كوبري المشاه أمام هايبر، وجرى إطفاء الحريق بمعرفة الأهالي ولا يوجد أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

النيابة العامة

وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بنشوب حريق محدود في بعض القمامة والورق على كوبري المشاة أمام هايبر، ويرجح أنّ سبب الحريق عقب سيجارة.

وجرى إطفاء الحريق بمعرفة الأهالي، ولا يوجد إصابات أو أي خسائر، أو شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.