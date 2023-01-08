ارتفاع إصابات حريق «خاسافيورت» بروسيا إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد إصابات الحريق الذي اندلع نتيجة انفجار غاز في مبنى سكني مكون من بمدنية «خاسافيورت» بجمهورية «داجستان» الروسية إلى 5 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وقع انفجار في الطابق الأول من مبنى سكني بمدينة «خاسافيورت»، أعقبه حريق، فيما قال مسؤول محلي، إن 5 أشخاص اصيبوا جراء الانفجار، بينهم اثنان تم نقلهم إلى المستشفى.

من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الحكومية في جمهورية «داجستان» الروسية، إلى إخماد الحريق في «خاسافيورت»، فيما أشارت وسائل إعلام روسية إلى مشاركة 28 شخصًا و9 معدات في مكافحة الحريق.