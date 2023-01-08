القليوبية تعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والأمطار المحتملة

أعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، وفق هيئة الأرصاد الجوية، إذ يسود غطاء سحابي قد تتساقط منه الأمطار متفاوتة الشدة على حسب موقع كل منطقة.

إعلان الطوارئ في القليوبية لمواجهة الطقس السيئ

وتماشيا مع التحذيرات الشديدة من هيئة الأرصاد الجوية بموجة الطقس السيئ، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ بجميع الأجهزة التنفيذية على مستوى المدن والأحياء المحافظة للتعامل العاجل مع موجه الطقس السيئ والأمطار المحتملة.

تحذيرات للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وأهابت محافظة القليوبية من خلال بيان رسمي، اليوم بمواطنيها بتوخي الحذر بشدة أثناء سوء الأحوال الجوية حفاظا على سلامتهم، وأصدرت المحافظة عددا من التحذيرات منها:

- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم والحفاظ على مسافة آمنة أكبر من المعتاد.

- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة والأشجار العالية والأماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق والرعد.

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأمطار والسيول.

تحذير من فرص سقوط الأمطار بالقاهرة الكبري

وأكد بيان المحافظة أن نشرة هيئة الأرصاد الجوية حذرت من فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبري ومنها محافظة القليوبية وتزداد خلال الساعات القادمة تمتد إلى مدن القناة والمدن المطلة على خليج السويس.

في سياق متصل كلف اللواء عبد الحميد الهجان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة برئاسة المهندس مصطفي مجاهد رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية إذ تقرر عقد غرف العمليات المختصة في المحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

بالإضافة إلى عمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.