طقس القليوبية اليوم.. أمطار متوسطة وشمس مشرقة ونشاط للرياح «فيديو»

شهدت محافظة القليوبية، صباح اليوم، أجواء طقس غير مستقرة، حيث تعرضت خلال الساعات الماضية لرياح وأمطار متوسطة، مع استقرار نسبي في حالة الجو على فترات متقطعة، وأعلنت المحافظة الطوارئ لمواجهة تقلبات حالة الطقس وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار الطقس غير المستقر خلال الساعات المقبلة.

«مياه القليوبية» تعلن الطوارئ

من جانبه، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن أنه تزامنا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة من الطقس غير المستقر، تم رفع درجة الاستعداد وإعلان الطوارئ بكافة فروع الشركة ونشر معدات رفع مياه الأمطار، وإلغاء الراحات ونشر فرق الطوارئ بالأنفاق والميادين، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وأشار «مجاهد» إلى أنه يتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بكافة مدن المحافظة، واستمرار تمركز المعدات لرفع أي تجمعات لمياه الأمطار، لتسيير حركة المرور ومنع التكدسات على الطرق والمحاور الرئيسية.

وأجرت «الوطن» بثا مباشرا لرصد حالة الطقس بالقليوبية وإعلان حالة الطوارئ وتحذيرات المحافظة للمواطنين للتعامل مع موجة الطقس السيئ، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

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طوارئ بالمحافظة

وتزامنا مع حالة الطقس غير المستقر، أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن رفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار التي شهدتها المحافظة.

وشدد المحافظ على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة، وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.

وأكد المحافظ على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية، للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

تحذيرات للمواطنين خلال الطقس السيئ

وأهاب المحافظ بالمواطنين أثناء الأمطار والرياح الشديدة التى قد يصاحبها رعد وبرق، بالالتزام بمنازلهم إلا للضرورة، وكذا الالتزام باتباع الإرشادات التالية:

- تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للاتربة والرمال وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرق الجانبية.

- تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.

- فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة .

- التواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

- فصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

- عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.