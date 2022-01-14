طقس القليوبية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من الأمطار

شهدت أنحاء قرى ومدن محافظة القليوبية موجة من البرد الشديد بسبب انخفاض درجات الحرارة مع غيوم شديدة ورياح وأمطار خفيفة على بعض الأنحاء.

استقرار مروري على الطرق

وشهد الطريق الزراعى «بنها – شبرا الخيمة» والطريق الدائرى فى القليوبية صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المروري، فيما يكثف مرور القليوبية من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، لتسهيل وصول المواطنين.

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واستعدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لأي تقلبات فى أحوال الطقس وسقوط الأمطار بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بوجود فرصة 30% من تساقط الأمطار.

وأعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

وكانت محافظة القليوبية، تعرضت مساء أمس لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار، ما تسبب في خلو الشوارع من المارة والتزام المواطنين المنازل في الوقت الذي دفعت فيه شركة مياه القليوبية بكل أسطولها وفرقها لمواجهة مياه الأمطار في كافة أنحاء المحافظة.

وانتشرت معدات الشركة بمناطق تجمع مياه الأمطار والطرق الرئيسية والميادين وطريق «القاهرة - اسكندرية» الزراعي، وطريق «بنها - المنصورة»، وطريق «شبرا - بنها» الحر، والأنفاق، مع استمرار موجة انخفاض درجة الحرارة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الأمطار.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال رفع تجمعات المياه ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد وتمركز المعدات وفرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار، وضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والإدارة العامة لمرور القليوبية لتيسير حركة المرور بكافة مدن المحافظة.