أمطار خفيفة ومتوسطة على القليوبية.. والمحافظة تعلن استمرار الدراسة غدا

شهدت محافظة القليوبية، منذ قليل، أمطارا خفيفة على معظم المناطق ومتوسطة في منطقة حي شرق شبرا تزامنًا مع إعلان اللواء عبد الحميد الهجان حالة الطوارئ تحسبا للطقس السيئ وتحذيرات تزايد كميات الأمطار خلال الساعات المقبلة.

أمطار خفيفة على مدن القليوبية

وأوضحت غرفة عمليات الطوارئ بالقليوبية، أن مدن القليوبية التي شهدت أمطارا خفيفة هي قليوب وشبين القناطر ووطوخ وحي غرب شبرا والخصوص وكفر شكر ولم تصل لحد إغراق الشوارع ومتوسطة في شرق شبرا الخيمة فيما استقرت الأحوال الجوية بمدينة ومركز بنها ولا يوجد بها أي أمطار حتى الآن.

موقف الدراسة غدا بعد أمطار القليوبية

واكدت غرفة عمليات محافظة القليوبية اليوم في بيان أن الأمطار الخفيفة لن تستدعي وقف الدراسة مع استمرار العمل غدا في لجان امتحانات العملي والمواد خارج المجموع للصف الثاني الثانوي العام وامتحانات الثانوي الزهري للنقل حيث أن كميات الأمطار لم تصل للحد الذي يتطلب فيه وقف الدراسة أو تأجيل الامتحانات.

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تشهدها المحافظة والامطار الخفيفة التي شهدت المحافظة الساعات الأخيرة وتماشيا مع التحذيرات الشديدة من هيئة الأرصاد الجوية بموجة الطقس السيئ.

وأهابت محافظة القليوبية من خلال بيان رسمي اليوم بمواطنيها بتوخي الحذر بشدة أثناء سوء الأحوال الجوية حفاظا على سلامتهم.