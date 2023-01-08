هل صوت الرعد رحمة من الله؟.. أحد علماء الأزهر يوضح

مع التقلبات الجوية الشديدة، وسقوط الأمطار الغزيرة والرعد والبرق، طرح البعض تساؤلا حول هل صوت الرعد رحمة من الله؟، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتزامن ذلك مع هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بصوت الرعد.

هل صوت الرعد رحمة من الله؟

أجاب الدكتور عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، عن تساؤل هل صوت الرعد رحمة من الله؟، قائلا، إنه على الرغم من شدة صوت الرعد يعتبر ذلك رحمة من الله، حيث من المفترض أن يكون الصوت أقوى من ذلك بكثير.

وأضاف «النجار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يرد في أي نص ديني أو من السنة النبوية ردا على إجابة سؤال «هل صوت الرعد رحمة من الله؟»، ولا يجوز قول أنه رحمة أو غيره، بل يُترك الأمر إلى الله عز وجل.

الإجابة على هل صوت الرعد رحمة من الله؟

وأوضح «النجار»، أن هناك دعاء عن السيدة عائشة وارد في هذا الأمر أخرجه الإمام مسلم، كان إذا عصفت الريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به»، موضحًا أن ظاهرة الرعد من السنن الكونية الموجودة والمذكورة في القرآن، ولها سورة تحمل اسمها.

وتابع العالم الأزهري، أن هناك دعاء مستحب عند ظهور الرعد، وهو «اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم»، ثم يدعو الإنسان لنفسه بما يشاء.