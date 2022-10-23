سقوط أمطار على المنصورة.. وأصوات الرعد تهز سماء الدقهلية

هطلت أمطار غزيرة على المنصورة وبعض مناطق محافظة الدقهلية اليوم، وكانت متوسطة في مناطق أخرى، فيما ظهرت السحب المنخفضة، وهزت أصوات الرعد سماء الدقهلية، بالتزامن مع هطول الأمطار، مع انخفاض درجات الحرارة عن المعدلات اليومية، ونشاط للرياح، وأعلنت مراكز ومدن الدقهلية الاستعداد لحالة الطقس السيئ للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي أحداث طارئة.

وأعلنت محافظة الدقهلية، في بيان، عن استمرار جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة في متابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها وإزالة التعديات والاستعداد لموسم الأمطار.

الاستعداد لموسم سقوط الأمطار في المنصورة

وفي نطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، قال المحاسب متولي عبد العال رئيس الحي، إنه جرى متابعة تنفيذ أعمال تركيب بالوعات أمطار ببعض المناطق المنخفضة بشوارع الحي وتم اليوم البدء بها في شارع الجمهورية وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين.

وقال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، إنه تابع تنفيذ أعمال ترميم القطوعات والتكسير الموجودة بشوارع سعد زغلول والجيش وقناة السويس بنطاق الحي استعدادا لموسم هطول الأمطار.

حالة الطقس في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تكاثر السحب الرعدية على مطروح وسواحل شمال الدلتا، وصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتوقعت أن تمتد لتشمل باقي السواحل مع تقدم الوقت وخاصة السواحل الشرقية ومناطق من شمال سيناء.

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية اليوم سقوط الأمطار ومنها الإسكندرية ومطروح وبورسعيد، كما سقطت أمطار في محافظة الوجه البحري «محافظة الغربية، كفر الشيخ ودمياط».