نصائح للتعامل مع الرعد والبرق أثناء الأمطار.. حالات تسبب الموت

تتعرض العديد من المحافظات الساحلية ووجه بحري لأمطار غزيرة ورعد وبرق تصاحبها رياح شديدة، ما يؤثر على المنازل والمناطق السكنية، خاصة مع النوات الشتوية المتكررة على مدار عدة أسابيع منذ بداية الموسم وحتى نهاية شهر مارس المقبل.

المناطق التى تتعرض للبرق والرعد

وشهدت العديد من المدن الساحلية البرق والرعد ومنها مدينة السلوم ومدينة سيدي براني ومدينة مرسى مطروح خلال الأيام الماضية.

نصائح للتعامل مع البرق والرعد.. تحميك من مخاطر صحية

وتنشر «الوطن» نصائح للتعامل مع الرعد والبرق المتزامنة مع سقوط الأمطار الغزيرة طبقاً للدكتور أحمد مسعود، طبيب استشاري باطنة وقلب، وهي كالتالي:-

- عدم لعب الأطفال وملامسة أعمدة الكهرباء في الشارع لمنع إصابتهم بصعق كهربائي يؤثر على القلب والأعصاب بجسم الإنسان ويسبب الوفاة.

- عدم الوقوف على أسطح المنازل خلال تعرض المنطقة السكنية التي يقيم فيها لسقوط أمطار تصاحبها ظاهرة البرق والرعد وذلك لعدم الإصابة بأي صعق والذي يسبب خطورة على صحة وحياة المواطنين.

- منع الأطفال من اللعب بأسلاك كهربائية ووصلات داخل أو خارج المنزل.

- الابتعاد عن ملامسة الأسوار الحديدية لعدم تأثيرها على صحة المواطنين حالة حدوث البرق ووجود شحنة كهرباء يؤثر على حياة الناس.

- عدم السير بدون حذاء على مياه الأمطار فوق الأسطح وبمدخل المنازل أثناء سقوط الأمطار وحدوث البرق والرعد لحماية الأسر الكبار والصغار من أي إصابة من البرق والرعد أو حدوث أي مشاكل صحية أثناء وقوع الظواهر الطبيعية.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الصفحة الرسمية من تعرض العديد من المحافظات والمدن المصرية خلال فصل الشتاء لظواهر الرعد والبرق تصاحبها أمطار شديدة.