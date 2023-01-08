الشاعرة كوثر مصطفى: أغنية بكار عاشت مع الجمهور.. وكنت أتمنى أصبح روائية

قالت الشاعرة كوثر مصطفى، إنّها كانت تحب فن الرواية، وكانت تتمنى أن تكون روائية كبيرة، ومعجبة بنجيب محفوظ ويوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس، موضحةً: «اتجهت إلى الشعر، وكلما كتبت قصيدة صفق لي الطلاب»، مشيرةً إلى أن أغنية بكار من أهم الأغنيات التي عاشت مع الجمهور.

وأضافت خلال حوارها مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، على راديو «أون سبورت إف إم»: «كل أصحابي وأقاربي وأهلي كانوا معجبين بالشعر الذي أكتبه لذلك استمريت في الكتابة».

وتابعت كوثر مصطفى: «في ديواني الأخير تحت الطبع، كتبت فصلا بعنوان على أدي وقد الشوف، كتبت فيه كل ما رأيته في حياتي مثل الحرية والوطن والحب والعدالة، ووضعت تعريفا للشعر».