«خيري بشارة» كلمة السر في علاقة كوثر مصطفى ومحمد منير.. «لقاء بالصدفة»

تعد الشاعرة كوثر مصطفى، أحد أهم المساهمين في كلمات أغاني الفنان محمد منير عبر تاريخه الطويل، وبمناسبة احتفال «الكينج» اليوم بعيد ميلاده، التقت الوطن بها، لتكشف بعض أسرار الحياة الفنية ملك الأغنية «محمد منير».

أغنية «ساح يا بداح» أول أغنية نفذتها مع الفنان محمد منير

كوثر مصطفى في تصريحاتها مع «الوطن» كشفت أن المخرج خيري بشارة هو من عرفها بالصدفة على «الكينج» بعد تعاونها معه هو والفنانة يسرا في أغنية «جت الحرارة».

قالت كوثر مصطفى: «بداية العمل مع منير كان من خلال جلسة تعارف تعرفت فيها على يسرا ومنير من خلال تجربة فيلم ولكنها بالرغم من أن تجربة الفيلم لم تكتمل ورغم أننا سجلنا فيها عشرات الأغنيات، إلا أنني أكملت عمل مع الفنان محمد منير، وكانت أغنية ساح يا بداح أول أغنية نفذناها سويا».

العمل مع محمد منير متعب

أشارت «كوثر» إلى أن الفنان محمد منير يتعب للغاية في التعامل معه، حيث إن كثيرا ما كان يرسل لها ألحان ويطلب منها الكتابة عليها مثلما حدث في أغنية «العلي العلي يابا» وهو ما كانت تراه كوثر صعبا للغاية.

وكشفت «كوثر» إلى أن منير صعب للغاية في التعامل معه فنيا: «منير سهل جدا في التعاون لو أعجبته الأغنية، فسيأخذها بدون نقاش، لو معجبتهوش خلاص مش هيتناقش، عشان كده المتعب في الموضوع أنك تكتب أغنية تليق بمطرب مثله».