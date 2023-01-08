المدرب الإيطالي «جينارو غاتوزو» يحبط محاولة سرقة منزله بالكلاب والتكنولوجيا

تعرضت منازل عدد من اللاعبين في الدوري الإسباني لعمليات السطو والسرقة خلال 2022، من بينها منزل نجم ريال مدريد كريم بنزيما، لكن المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو هو الذي استخلص العبر والدروس من هذه السرقات، واستطاع أن يحبط محاولة السرقة التي استهدفت منزله وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

وبدورها، ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم، أن «غاتوزو» أحبط محاولة سرقة استهدفت منزله، وذلك من خلال نظام تقني متقدم للحماية، فضلا عن استخدام كلاب حراسة.

تفاصيل وقوع السرقة

وهاجمت مجموعة من اللصوص منزل النجم الإيطالي السابق والمدير الفني لفريق فالنسيا، قرب المدينة التي تحمل الاسم نفسه في إسبانيا، الجمعة، وذلك خلال مباراة الفريق مع قادش، ضمن دوري منافسات الدوري الإسباني.

ويبدو أن المجرمين يتعمدون متابعة جدول المباريات للاعبين والمدربين، ويستهدفونها لسرقة منازلهم، وفي بداية 2022، تعرض منزل النجم الفرنسي في ريال مدريد كريم بنزيما للسرقة خلال مشاركته في مباراة لفريقه، وذكرت تقارير، في ذلك وقت، أن اللصوص استغلوا غياب «بنزيما» عن منزله وسرقوا عدة أشياء، وحتى الآن لم يكشف عن طبيعتها أو المبالغ المالية المسروقة، كما تعرضت منازل لاعبين آخرين للسرقة.

ولكن الوضع يختلف بالنسبة إلى المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو، حيث إنه كان مستعدا لمثل هذه المواقف، وركب أحدث نظام أمني في منزله، بما في ذلك أجهزة إنذار وكاميرات فيديو وأدوات استشعار، فضلا عن وضع كلبي حراسة في حالة تأهب، استطاعا طرد اللصوص بعيدا عن المنزل، فيما تدرس الشرطة الإسبانية حاليا الفيديوهات من أجل تتبع اللصوص والقبض عليهم.