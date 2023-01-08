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ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:44 ص | الأحد 08 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط 1882 قضية مخالفات في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، و12185 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و214 قضية ضرائب، و120 قضية مخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).

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