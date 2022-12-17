حبس رجل وزوجته 6 أشهر بتهمة محاولة السطو على وحدة سكنية بكفر الشيخ

أصدرت محكمة جنح بندر كفر الشيخ اليوم، والمنعقدة في محكمة كفر الشيخ الابتدائية برئاسة المستشار محمود السمدوني، رئيس الدائرة، حكمها على رئيس مدينة سابق وزوجته، في أحداث القضية رقم 1088 لسنة 2022، بالحبس 6 أشهر، والخاصة باتهامها بمحاولة السطو على وحدة سكنية ومحل في برج سكني.

الاستماع لمرافعة الدفاع

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلستها الماضية إلى دفاع المدعي بالحق المدني، ووكيل المجني عليهم من أصحاب العقار الذي شهد الواقعة، وكذلك دفاع المتهمين بهذه القضية، حيث حضر وقائع الجلسة «ن . ر»، رئيس مدينة سابق، وزوجته «س . ب»، محبوسان، وذلك عقب إلقاء القبض عليهما بدائرة قسم شرطة الحامول، ليجري ترحيلهما إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ قبل بدء المحاكمة، وذلك لما صدر من أمر ضبط وإحضار لجهات التحقيق.

تحريات المباحث للواقعة

وجاءت تحريات المباحث لوصف والتأكيد على قيام زوجة رئيس المدينة الأسبق بشراء شقة ومحل بأحد الأبراج الخاصة بدائرة القسم من «ف. ب»، وظلت الشاكية واضعة يدها على الشقة والمحل إلى أن حدث نزاع بينها وبين باقي المساهمين على أحقية الملكية، ثم عقب ذلك قام المساهمون بوضع يدهم على الشقة والحانوت محل النزاع، وبالرغم مما اتخذته الشرطة من إجراءات وتحقيقات باشرتها النيابة العامة، إلا أنه وبتاريخ الواقعة قامت المدعوة بالاشتراك مع زوجها عن طريق الاتفاق والتحريض باستئجار عدد من الأشخاص والمشهور عنهم ممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة، والاستعانة بهم في المشاجرات، وقاموا في هذه الواقعة بغرض اقتحام الشقة محل النزاع وإرهاب القاطنين بالعقار، وفرض السيطرة، واستعراض القوة، حيث توجهوا للعقار، محل الواقعة، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وقاموا بإشهارها في مواجهة المجني عليهم من قاطني العقار.

بث الرعب في نفوس المواطنين

وأضافت تحريات قسم أول شرطة كفر الشيخ، أن المتهمين قاموا ببث الرعب في نفوس المواطنين الأبرياء، وكذا لم تتوصل تحريات المباحث السرية إلى واقعة قيام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية أثناء الواقعة من عدمه.