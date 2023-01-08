محافظة القليوبية: انتظام الدراسة غدا ولا يوجد أي نية لتأجيلها

أعلنت محافظة القليوبية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انتظام العملية التعليمية غدا بمدارس محافظة القليوبية وأنه لا توجد أي نية لتأجيلها تزامنا مع حالة الطقس السيئ والأمطار الخفيفة والمتوسطة التي شهدت المحافظة الليلة.

رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ

كانت قد أعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السىئ والأمطار وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار وتداعيات موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد وضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ بجانب هذه النقاط.

وأعلن محافظ القليوبية تشكيل غرفة عمليات للتدخل السريع في أية أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي من المتوقع ان تشهدها المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء بالاهتمام بجميع شكاوى منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل عليها وسرعة الاستجابة.