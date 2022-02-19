طوارئ بـ«أوقاف القليوبية» لحماية المساجد من تداعيات الطقس السيئ

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم، بهدف حماية المساجد من تأثيرات مياه المطر ورفع وكسح المياه من على أسطح دور العبادة في أسرع وقت، حتى لا تتضرر بيوت الله، فضلا عن التدخل السريع لإصلاح أي أعطال ناتجه عن الأمطار.

التواصل مع الإدارات الفرعية

ووجه الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية قيادات المديرية بضرورة التواصل بجميع مديري الإدارات على مستوى المحافظة، والتأكيد على الاستعداد علي مدار الساعة خلال فترة الطقس السيئ والأمطار وتزايد حدة الرياح.

إزالة مياه الأمطار من الاسطح

ونبه وكيل الوزارة في بيان له بإزالة مياه الأمطار أولا بأول من محيط المساجد والمناطق المكشوفه بها والأسطح، مع مراقبة أي طارئ قد يحدث نتيجة شدة الرياح أو سقوط الأمطارن والتنبيه بضرورة الإبلاغ عن أي أعطال تظهر نتيجة التغيرات الجوية لسرعة التدخل فورا لإزالتها.

وشدد وكيل وزارة الاوقاف على المتابعة الميدانية التى تساعد على الانضباط الإداري والدعوى بجميع الإدارات ومساجدها، وحصر اللافتات القديمة التي تحمل أسماء المساجد أو اللافتات التي تحتاج إلى تجديد، لاتخاذ اللازم نحو تجديدها، مع ضرورة حصر جميع المخلفات والرواكد والأشياء القديمة لاتخاذ اللازم نحو سرعة تكهينها، واتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة حفاظا على المال العام وحصر وعمل بيان شامل لإحداثيات المساجد من خلال إدارة التحول الرقمى بالمديرية بالتعاون مع مركز المعلومات.