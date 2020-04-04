مياه القليوبية تعلن عن أرقام طوارئ للأعطال على مدار 24 ساعة

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديري الأفرع الخاصة بالشركة على مستوي مدن المحافظة الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن اي اعطال او طوارئ قد تحدث علي مدار 24 ساعة.

واشارت الشركة في بيان لها اليوم، أن إعلان أرقام مديري الأفرع في إطار سياسة الشركة في استقبال شكاوي العملاء والعمل علي بحصها وحلها بأسرع درجة ممكنة تخفيفا على المواطنيين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كان مجلس الوزراء قد أصدر بعض الاجراءات الإلزامية حفاظا على أرواح المواطنيين وللحد من فيرس كورونا منها حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة اعتباراً من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص اعتباراً من الساعة السابعة مساء وحتي الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

كما تضمن القرار ان تغلق إبتداء من الساعة الخامسة مساء وحتي الساعة السادسة صباح اليوم التالي أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية بكافة صورها مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت لتلك المحال والمراكز مع عدم سريان هذا الغلق علي المخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت الكائنة خارج المراكز التجارية.