خريطة قوافل «حياة كريمة» في 5 محافظات.. خدمات طبية وندوات توعية

كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عن الجدول الأسبوعي لمواعيد قوافلها العلاجية المجانية «طبية، بيطرية وزراعية» والندوات التوعوية في المحافظات المختلفة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد والأهالي في بعض القرى.

وتنطلق قوافل حياة كريمة الطبية والبيطرية، فضلا عن ندوات التوعية في 5 محافظات مختلفة، في الفترة من 8 إلى 15 يناير الجاري.

أماكن ومواعيد قوافل حياة كريمة

وتصل القوافل المجانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظات «البحيرة، دمياط، الجيزة، الغربية والمنوفية»، بحسب ما أعلنته المبادرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتنتشر القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفقًا للجدول التالي، بحسب ما أعلنته المؤسسة كالتالي:

جدول قوافل حياة كريمة

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، لاسيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرًا والنائية.