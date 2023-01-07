تنمية الصعيد.. «حياة كريمة» تحول أحلام قرية أولاد سلامة بسوهاج إلى حقيقة

وجهت الدولة الدولة المصرية، خلال الأعوام القليلة الماضية، ببذل الجهد والعمل وتقديم كافة الدعم لإنشاء مشروعات تنموية وخدمية، لدعم وتنمية الصعيد، الذي عانى من النسيان والإهمال لسنوات طويلة من الزمن، حتى جاءت مبادرة «حياة كريمة» لتغير الواقع الأليم وتحويل الأحلام إلى حقيقة، إذ أقيمت مشروعات غير مسبوقة ومتميزة في في كل القطاعات المختلفة والمتنوعة جاءت على رأسها قطاع التعليم والصحة، والطرق، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وشهدت قرية أولاد سلامة بدائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، طفرة غير مسبوقة في كل القطاعات التعلمية والصحية والاجتماعية.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المشروعات التي حظيت بها قرية أولاد سلامة بدائرة المنشاة في سوهاج، من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الصعيد، وشتى المحافظات، حسبما أعلنته محافظة سوهاج.

مشروعات «حياة كريمة» بقرية أولاد سلامة

وتضمنت مشروعات «حياة كريمة» بقرية أولاد سلامة بالمنشاة

- إنشاء نقطة إسعاف، نموذج 2 سيارة، والتي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، حيث تم تسليم النقطة الي هيئة الإسعاف، والتي بدأت بالفعل في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تخدم النقطة قرية أولاد سلامة والقرى المجاورة لها، وطريق المطار، والطريق الصحراوي الغربي.

- إنشاء مجمع الخدمات

الحكومية «تحيا مصر»، والذي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، ضمن 30 مجمعا خدميا يتم إنشاؤها بقرى المبادرة بسوهاج، ويتكون المجمع من: «ثلاث طوابق، حيث يشمل الطابق الأرضي مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، ويشمل الدور الأول علوي السجل المدني، الشهر العقاري، البريد، التموين، فيما يشمل الدور الثاني علوي- الوحدة المحلية ـ المجلس المحلي ـ التضامن الاجتماعي».

- إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%، والتي تأتي لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المزارع بالقرية، ويشمل المجمع مركز لتجميع الألبان، ومكتب إرشاد زراعي، وجمعية زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية.

- إنشاء وحدة طب الأسرة بالقرية، والتي تقام على مساحة 1850 متر مربع، بتكلفة 29 مليون جنيه، وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتتكون من طابقين، وتشمل «إسعافات أولية، أمومة وطفولة، وخدمة كبار السن، متابعة حمل وتنظيم الأسرة، وعيادة أسنان، 2 عيادة كشف، تثقيف صحي، مكتب للتطعيمات، ومكتب للمواليد».

- إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالقرية.