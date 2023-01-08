تنمية الصعيد.. «حياة كريمة» تنشئ أول مجمع للصناعات الحرفية في سوهاج

استهدفت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا، ونفذت المرحلة الأولى من المبادرة في 181 قرية داخل 7 مراكز بسوهاج، بينها قرية عرب بني واصل بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، التي شهدت نهضة شاملة بكل المجالات أبرزها إنشاء المجمع الحرفي الصناعي الذي يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج.

تفاصيل المجمع الصناعي بساقلتة

تستعرض «الوطن» أبرز معلومات وتفاصيل المجمع الصناعي الأول بسوهاج، وفقا لتصريحات شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة ساقلتة، لـ «الوطن».

- أقيم المجمع الصناعي بقرية عرب بني واصل بمركز ساقلتة على مساحة 600 متر مربع تقريبا.

- أنشئ المجمع الصناعي يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج ، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- يتكون المجمع الصناعي من طابقين.

- المجمع الصناعي يضم 15 ورشة بكل طابق، بإجمالي 30 ورشة بالطابقين.

توفير فرص عمل لشباب مركز ساقلتة

- يهدف المجمع الصناعي إلى تشغيل من 70 إلى 100 شاب من أصحاب الحرف المتنوعة من مركز ساقلتة.

- يضم المركز الصناعي عدة ورش متنوعة جميعها قائمة على الحرف يمكن العمل بها لشباب مركز ساقلتة لخدمة أهالي المركز.