ثلوج العاشر من رمضان بالشرقية تحول المدينة لقطعة أوروبية «صور»

شهدت مدينة العاشر من رمضان بالشرقية تساقط الثلوج على أنحاء مختلفة من المدينة استمرت قرابة ساعة تقريبا مما أدى إلى اكتساء الشوارع باللون الأبيض.

وانتشرت ثلوج العاشر من رمضان في الشوارع الرئيسية والفرعية فيما التقط مواطنون صورا للعديد من السيارات التي غطتها الثلوج في بعض المناطق من المدينة.

مواطنون ينشرون الصور على صفحاتهم

ونشر مواطنون صور تراكم ثلوج العاشر من رمضان على صفحاتهم وحساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدم تكرار تساقط الأمطار بشكل كثيف على المدينة وزيادتها لتصل إلى حد الثلوج.

واحتفظ بعض المواطنين بثلوج العاشر من رمضان داخل بعض الزجاجات والأواني الخاصة بالمنازل ونشرو صورا لها خلال الساعات القليلة الماضية.

توقف الحركة المرورية قرب مدخل المدينة

وتوقفت الحركة المرورية في مدخل مدينة العاشر من رمضان بشكل كلي بسبب تراكم المياه على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بسبب تعطل عدد كبير من السيارات.

وطالب مواطنون أهالي المدينة الابتعاد عن المنطقة بشكل نهائي والابتعاد عن طريق الخدمة لعدم زيادة السيارات المزدحمة في مدخل المدينة.

أمطار علي طريق الإسماعيلية

وحذرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار شرق البلاد محذرة من الأمطار الرعدية علي مدن القناة، والتي توقعت الأرصاد الجوية أن تؤثر على مناطق من سيناء مع تقدم الوقت.