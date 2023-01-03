ثلوج وأمطار رعدية تضرب 5 محافظات.. الإسكندرية وجنوب سيناء أبرزها

أجواء عصيبة عاشتها 5 محافظات في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة للطقس السيئ المتمثل في سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج.

وجاءت هذه الأجواء نتيجة السحب الرعدية التي تؤثر على مناطق من شمال الوجه البحري والدلتا ومرتفعات سانت كاترين ومناطق من سيناء والغردقة وخليج السويس، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، والتي صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تساقط ثلوج على سانت كاترين

أصعب الأجواء ما شهدته مدينة سانت كاترين وجبل موسى بمحافظة جنوب سيناء، من تساقط للثلوج وتزايد حجمها مع مرور الوقت، وتمثلت في قطع «البرد»، وهي ثلوج صغيرة، كما غطت السحب سماء المدينة.

أمطار رعدية في الإسكندرية

وكانت محافظة الإسكندرية الأكثر تضررا من أمطار اليوم بعد سانت كاترين، حيث هطلت أمطار رعدية غزيرة ما تبعه دفع شركة الصرف الصحي بـ152 سيارة لرفع تراكمات المياه.

أمطار تضرب مطروح

ولم يكن الأمر بمغاير عن الإسكندرية، فيما يخص شقيقتها محافظة مطروح، حيث سقطت أمطار رعدية غزيرة على العديد من المدن والمناطق الواقعة على الخط الغربي من مدينة مرسى مطروح شرقاً، مرورا بمناطق النجيلة والنصر والشويلحي والزغيرات والمثاني سيدي براني وشماس والزويدة والقطراني وأبوسطيل والمقتلة وأبو غليلة وأبقبق وأبو زريبة، وحتى مدينه السلوم وهضبة السلوم بالمنطقة الحدودية، ما تسبب في تجمعات كميات كبيرة من المياه على الطريق الدولي.

أمطار غزيرة على محافظة البحيرة

وفي ذات النطاق شهدت المدن الساحلية في محافظة البحيرة، سقوط أمطار غزيرة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، وسط نشاط للرياح.

ورفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار، إذ جري نشر معدات رفع المياه داخل الشوارع لاسيما مدن إدكو، ورشيد، والمحمودية، نظرًا لسقوط أمطار غزيرة عليها.

أمطار في كفر الشيخ

فيما شهد عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، خاصة على المدن القريبة من شاطئ البحر المتوسط.