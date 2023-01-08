سقوط أمطار غزيرة وثلوج على العاشر من رمضان بالشرقية

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج مصاحبة للرعد والبرق، وسط تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على العديد من المدن بالمحافظة، وذلك تزامنا مع الطقس السيئ الذي يضرب البلاد في الساعات الأخيرة.

أمطار وثلوج على العاشر من رمضان

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، هطلت الأمطار على جميع أنحاء مدينة العاشر من رمضان ، مصحوبة برياح وانخفاض درجات الحرارة، فيما تراكمت مياه الأمطار بالشوارع وأيضا الثلوج.

أمطار على أنحاء متفرقه بالشرقية

وكانت محافظة الشرقية شهدت حالة من التقلبات الجوية، بداية من الساعات الأولى من مساء اليوم، وهطلت أمطار على أماكن مختلفة من المحافظة تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى أمطار غزيرة، وكانت اشدها غزارة في مدينة العاشر من رمضان.

رفع حالة الطوارئ

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية برفع حالة الطوارىء لمواجهة تقلبات الطقس، والتعامل مباشرة عند هطول الأمطار وكسحها اول بأول لمنع تراكمها بالشوارع والميادين، وأيضا رفع درجة الطواريء بالمستشفيات تحسبا لوقوع اي حوادث.