وصول المتهم بقتل «محامي كرداسة» لحضور أولى جلسات محاكمته وسط حراسة مشددة

وصل إلى محكمة جنايات الجيزة، قبل قليل، «محمد فرحات» المتهم بقتل المجني عليه «بنداري حمدي» المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة»، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة لحضور أولى جلسات محاكمته.

شرح تفصيلي لارتكاب الجريمة

وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ محامي كرداسة، واستمعت لأقوال المتهم والذي شرح تفصيليًا كيفية ارتكابه للجريمة، وأنَّه كان يرتدي عباءة ويحمل تحتها السلاح المستخدم في الواقعة، وفور وصوله إلى مكتب المجني عليه ترك دراجته البخارية وأخرج سلاحه من تحت العباءة وما أن شاهد ضحيته حتى أطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالأوراق.

إطلاق وابل من الأعيرة النارية

وأكمل المتهم اعترافاته أمام النيابة العامة، قائلًا إنَّه وقف أمام باب المكتب الخاص بالمجني عليه فوجده أمامه فأطلق عليه عدد من الطلقات قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، وبعدها دلف إلى الداخل وما أن شاهد الضحية ينزف دما حتى تركه وأطلق 3 رصاصات في الهواء حتى لا يقترب أحدًا منه وفر هاربًا من مكان الجريمة.