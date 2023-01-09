وصول أسرة «محامي كرداسة» لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتله

وصلت أسرة المجني عليه بنداري حمدي المعروف إعلاميًا بـ«محامي كرداسة» إلى مقر محكمة جنايات الجيزة لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتله.

فكرة إجرامية للتخلص من المجني عليه

وحسب أوراق القضية، انتهت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم «محمد فرحات وشهرته محمد خيرية» إلى قيامه في يوم 6 ديسمبر العام الماضي 2022 بقتل المجني عليه «بنداري حمدي» المعروف إعلاميًا بـ محامي كرداسة ظنًا منه تواطؤه مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية وهي قتل المجني عليه.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم عقد العزم وبيت النية على إزهاق روح المجني عليه وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا بندقية آلية وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه وأنهال عليه ضربا بوابل من الأعيرة النارية التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالأوراق، متابعة أنَّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري بندقية آلية وذخائر بدون مسوغ من الجهات المختصة.