الصين تطلق 3 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

أطلقت الصين بنجاح 3 أقمار صناعية جديدة «شيجيان 23» و«شيان22 أيه» و«شيان22 بي» إلى الفضاء على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل «لونج مارش 7» ودخلت المدارات المخطط لها، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن السلطات الصينية نجحت في إطلاق قمر الأبحاث «شيجيان 23»، إلى مداره على الصاروخ الحامل «لونج مارش 7 أيه».

وكان إطلاق«7 أيه»، رقم 459 لسلسلة الصواريخ الحاملة «لونج مارش»، يستخدم القمر الصناعي «شيجيان 23»، بشكل رئيسي في التجارب العلمية والتحقق الفني.

وانطلق الصاروخ الحامل «لونج مارش 7 أيه»، يحمل القمر الصناعي «شيجيان 23»، في الساعة 6 صباحًا بتوقيت بكين من موقع «وينتشانج» الفضائي في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية.