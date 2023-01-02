«علوم الفضاء بالأمم المتحدة» لـ قناة القاهرة الإخبارية: ارتفاع منسوب البحار عام 2100

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، إن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الهجرة المناخية بين الدول، موضحًا في الوقت ذاته أن الأمم المتحدة تحاول وضع مسميات للهجرة المناخية، من أهمها اللجوء المناخي نتيجة تأثر العالم أجمع بالتغيرات المناخية.

الأمم المتحدة تحاول وضع مسميات للهجرة المناخية

وأضاف «النهري»، خلال حواره على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، عبر خاصية «زووم»، أن التكيف على التغيرات المناخية يساعد في تقليص الهجرة المناخية، لكن الدول الصناعية الكبرى لا تتحدث حتى الآن عن نسبة الـ1.5% كدرجة حرارة للكوكب، للسيطرة على التغيرات المناخية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وأنماط الهجرة المرتبطة بها.

الكوارث الطبيعية تدفع الإنسان إلى الهجرة المناخية

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، أن الكوارث الطبيعية تدفع الإنسان إلى الهجرة المناخية، وأن هناك ارتفاعًا متوقعًا لمنسوب سطح البحر لمتر عام 2100، ما يهدد استمرار الحياة البشرية.