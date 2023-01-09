مصرع شخصين جراء حريق في منزل خشبي بـ«أوفا» الروسية

عثر رجال الإنقاذ على جثتي شخصين في موقع حريق كبير في منزل خشبي من 3 طوابق في «أوفا» الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مشاركة 45 شخصًا في مكافحة الحريق

ومساء أمس الأحد، قال رئيس «بلدية أوفا» راتمير مافلييف، إن 25 من سكان منزل المحترق ظلوا بالخارج في البرد، مضيفا أن السلطات ستوفر سكنا مؤقتا لهم.

وشارك 45 شخصًا و14 وحدة من المعدات من وزارة الطوارئ الروسية في مكافحة الحريق.

وفي سياق متصل، لقي طفل يبلغ من العمر عام ونصف، مصرعه في حريق في «توفا» جنوب سيبيريا، وأشارت التحقيقات، إلى أن قيام سكان قرية «خيركان»، أمس الأول السبت، بعد خروجه من المنزل، ترك طفلين يبلغان من العمر 3 سنوات وآخر سنة ونصف، فيما أبلغت اماة عن وجود حريق في المنزل.

وأعلنت اللسطات الرسوية في وقت سابق، فتح قضية جنائية في التسبب في الوفاة بسبب الإهمال.