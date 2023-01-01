اندلاع حريق في محطة روسية للطاقة النووية.. و5 فرق إطفاء للسيطرة عليه

ودعت روسيا، عام 2022، بحريق اندلع في أحد مفاعلات محطة «روستوف» النووية الروسية، ما أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة آخر.

وأسفر الحريق الذي اندلع في محول أحد مفاعلات محطة «روستوف» النووية الروسية، الواقعة في مدينة «فولجودونسك»، عن مصرع شخص وإصابة آخر، وفقا لما أعلنته شركة «روس إينيرجو آتوم» التابعة لمؤسسة «روس آتوم» الروسية للطاقة الذرية.

5 فرق إطفاء لإخماد الحريق

وتقع «محطة روستوف» الكهرذرية، على بعد 16 كيلومترًا من مدينة «فولجودونسك» بـ«منطقة روستوف» غربي روسيا، فيما تبلغ تبلغ قدرتها 4.071 جيجاوات.

وأرسلت السلطات الروسية، 5 فرق إطفاء لإخماد الحريق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«محطة روستوف» الكهرذرية توفر نصف إنتاج الكهرباء في المنطقة

وتوفر «محطة روستوف» الكهرذرية، نصف إنتاج الكهرباء في المنطقة كما توفر، الطاقة في «فولجوجراد-كراسنودار-ستافروبول».

وقال موقع ««روس إينيرجو آتوم» على الإنترنت، إن النيران اشتعلت، أمس السبت، في تمام الساعة 06:30 مساء، في محول وحدة الطاقة رقم 3 في «محطة روستوف»

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن أن الإشعاع في «محطة روستوف» طبيعي، موضحة أن حدة الطاقة التي اندلع فيها الحريق لا تعمل ومنفصلة عن الشبكة.

جدير بالذكر، أن 3 وحدات طاقة في «محطة روستوف» الكهرذرية» تعمل الآن «1 و2 و4»، فيما تخضع وحدة الطاقة الثالثة للصيانة المجدولة منذ 1 ديسمبر الماضي.