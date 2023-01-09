الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر انعقاد مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث لتحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة، تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، إضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.