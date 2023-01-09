إعلان أسماء الفائزين في انتخابات «منتجي البطاطس».. 13 عضوا بالتزكية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعية العامة لمنتجي البطاطس عن نتيجة الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، في نادي الزراعيين بالدقي.

وأسفرت الانتخابات عن فوز 13 من ضمن 15 عضوًا هم القوام المنتخب لمجلس الإدارة بالتزكية بينما جرت الانتخابات على مقعدين وهما مقعد رئيس جمعية تسويق الخضر والفاكهة والبطاطس بالشرقية وأسفرت الانتخابات عن فوز أحمد أحمد إبراهيم حسانين، والمقعد الثاني لرئيس جمعية منتجي البطاطس بالبحيرة، وفاز به عبدالفتاح عبدالعال قطب أبو الفضل، ويتبقى مقعد واحد شاغراً، يعين من جانب من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفقًا لقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980.

مشاركة 182 عضوًا بالجمعيات الفرعية في انتخابات منتجي البطاطس

وشهدت الانتخابات مشاركة 182 عضوًا بالجمعيات الفرعية، وبعد الفرز أظهرت النتائج أنَّ 171 من الأصوات صحيحة مقابل 11 صوتًا باطلًا، وبذلك يضم المجلس الجديد للجمعية العامة لمنتجي البطاطس ولمدة 5 سنوات مقبلة كل من: المحاسب أحمد السيد الشربيني علي يوسف، وعبدالفتاح عمر عمر رسلان، عبدالفتاح عبدالعال قطب أبو الفضل، شعبان أحمد محمود، جمال وظيف محمد زويد، بهاء عبدالمجيد عطية العطار، فاروق فنجري محمد محمد خليفة، أحمد أحمد إبراهيم حسنين، رجب عبد الحميد أبو العينين، أيمن جمعة عوض السنباطي، طلعت عبد الرؤوف محمد دراز، حسين بيومي عبد العال محمد، سعيد أنور قنفود شميلة، مصطفى أحمد توفيق النمر، محمد علي محمد خليل.

ومن المقرر أنَّ يعقد المجلس اجتماعه الأول بالتشكيل الجديد خلال شهر يناير الجاري لانتخاب رئيس مجلس الإدارة، وسكرتير المجلس وأمين الصندوق.

والجمعية العامة لمنتجي البطاطس إحدى وحدات البنيان التعاوني وهي جمعية متخصصة في محصول البطاطس وقد أُسست عام 1936 برأس مال قدره 136 جنيهًا وذلك لرعاية وخدمة منتجي البطاطس، وقد مرت العضوية بالجمعية بعدة مراحل تبعًا لقوانين التعاون التي صدرت لتنظيم البنيان التعاوني.

أول جمعية تعاونية زراعية متخصصة في محصول البطاطس بالشرق الأوسط

وتعتبر أول جمعية تعاونية زراعية متخصصة في محصول البطاطس في الشرق الأوسط وثاني جمعية على مستوى العالم بعد جمعية (zpc) الهولندية وأُنشئت الجمعية لكسر احتكار استيراد وتصدير وتخزين محصول البطاطس الذي كانت تتحكم فيه مجموعة من الرعايا الأجانب والمستوردين والتجار لهذا المحصول المهم، إذ تعتبر البطاطس رابع أهم المحاصيل في العالم بالنسبة للأمن الغذائي العالمي.

وفي سبتمبر 1954 تمّ تغيير اسم الجمعية إلى الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي البطاطس بمصر وتعديل المقر من الجيزة إلى القاهرة ومن 1954 حتى 1960 كان يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة مؤقت بقرار وزاري وتجديد الثقة في مجلس الإدارة

وتمتلك الجمعية 8 أفرع في أنحاء الجمهورية وهي: «كفر بولين وكوم حمادة بالبحيرة وشطانوف وأشمون بالمنوفية، والطويلة وطلخا بالدقهلية، والشوبك والبدرشين بالجيزة، ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، وكفر الزيات بالغربية والصباحية و سموحة بالإسكندرية، ودمنهور وطريق دمنهور بالإسكندرية الزراعي».