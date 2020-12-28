شعبة الخضر: على الحكومة التدخل لحماية منتجي البطاطس لتفادي أزمة 2018

حذر حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، من التداعيات السلبية لإغراق محصول البطاطس وتراجع أسعارها، وعدم القدرة على تسويق المحصول، لافتا إلى أن خسائر الفلاح في الطن تجاوز الـ1500جنيها، وهو ما يؤدي إلى انحسار زراعة البطاطس، ما قد يعرض السوق لأزمة، أسوة بما حدث في 2018 حيث ارتفع الكيلو إلى 20 جنيها.

وأضاف أن انهيار الأسعار الموسم الحالي، وما يتبعه ذلك من خسائر للفلاح يهدد الأمن الغذائي لثالث أهم محصول بعد القمح والأرز، والثاني في التصدير.

سعر الكيلو يتراوح بين 50 و150 قرشا

وأوضح، أن البطاطس تعرضت لإغراق كبير بالأسواق، بسبب زيادة الإنتاجية وعدم فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات من المحصول ما انعكس على انخفاض سعر الكيلو جرام ليتراوح من 50 إلى 150 قرشا في أسواق العبور، مطالبا الحكومة بالتدخل من خلال سياسات رشيدة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب لحماية منتجي البطاطس أو المنتجات الزراعية الأخرى، لضمان الاستدامة في الإنتاج الزراعي، لكارثة بسبب زيادة المعروض بسبب جائحة كورونا، ما أدى لزيادة الخسائر وإعدام شحنات البطاطس المصرية في الداخل والخارج لانهيار الأسعار.

سعر كيلة الفلفل الرومي ينخفض إلى 3 جنيهات

وانخفض سعر الفلفل الرومي، إلى 3 جنيهات مقارنة بـ10 جنيهات عن نفس الفترة من العام الماضي، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان من 75 قرشا إلى 1.5 جنيه بأصنافه، وبلغت أسعار الخيار من 2.5 إلى 4 جنيهات، في حين بلغ سعر الملوخية من 2.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، وأسعار البرتقال تراوحت من 2.5 إلى 3 جنيهات، واليوسفي تراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، والجوافة من 3 إلى 5 جنيهات وتراوح سعر كيلو الرمان من 4 إلى 6 جنيهات مقارنة بـ12 جنيها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت الشهور الماضية انخفاضا حاد في أسعار البطاطس في الأسواق المصرية، مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت الأسعار بنحو 400% مقارنة بأسعار البطاطس العام الماضي، مع زيادة المخزون نتيجة تراجع معدلات التصدير.