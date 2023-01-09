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العثور على جثة شاب داخل منزله في منشأة ناصر.. والنيابة تأمر بتشريحها

كتب:

خالد فهمي
11:00 ص | الإثنين 09 يناير 2023
مصلحة الطب الشرعي

مصلحة الطب الشرعي

قررت النيابة العامة تشريح جثة شاب عُثر عليها داخل منزله بمنشأة ناصر، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما طلبت إرسال عينه من المتوفي إلى المعمل الكيميائي لإجراء تحليل سموم وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله في ظروف غامضة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أسامه م ع» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، ووجود آثار قيء على ملابسه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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بقلم خالد فهمي