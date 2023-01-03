«تيشيرت وبنطلون جينز».. تفاصيل العثور على جثة شاب في القاهرة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب مجهول الهوية ويرتدي «تيشيرت وبنطلون جينز» في أحد الشوارع بمنطقة المرج.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت إجراء تحليل مخدرات للمتوفى لبيان إذا كانت الوفاة بسبب تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة من عدمه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وسبب تواجد المتوفى في منطقة العثور على جثته، كما طلبت النيابة العامة تصوير الجثة ونشر الصور في أقسام القاهرة المختلفة للتعرف عليها من قبل المترددين على أقسام الشرطة من المواطنين والعاملين بتلك الأقسام، وانتدبت النيابة العامة رجال الأدله الجنائية لأخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمتوفى لمطابقتها بالشخص الذي يتعرف على الجثمان.

بداية بالبلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب في الشارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 42 عاما، وتبين أنه يرتدي تيشيرت أبيض وبنطلون جينز أزرق، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.