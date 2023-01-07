المؤبد لعامل قتل ابنه في منشأة ناصر بالقاهرة.. أحرق البيت

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاملا بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل نجله عمدًا، بعد إشعال النيران في منزله بمنطقة منشأة ناصر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد وعبدالجواد محمد وأشرف محمد رزق، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

قتل المجني عليه

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10417 لسنة 2022، جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، قيام المتهم «سعد. ع، 60 عامًا، عامل، بقتل نجله المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن أشعل النيران في منزله بسكب مادة الجازولين التي تساعد على الاشتعال، ما أسفر عن حدوث حريق ووفاة الضحية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم سكب مادة تساعد على الاشتعال «الجازولين»، في الطابق الثالث من العقار ملكه أثناء تواجد نجله بالداخل، وأوصله بمصدر حراري، قاصدًا من ذلك قتل المجني عليه، فأمسكت النيران به ونشأ عن ذلك موت المجني عليه في الحال كما هو مبين بالأوراق.