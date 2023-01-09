«الري» تحتفل بالذكرى الـ63 لوضع حجر أساس مشروع السد العالي

تحتفل مصر، بمرور 63 عامًا على وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حجر الأساس للسد العالي وذلك يوم 9 يناير 1960.

السد العالي حمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إنَّ هذا المشروع يعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، وقد حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، ويمثل قدرة الشعب المصري على البناء والعمل عندما استطاعت السواعد المصرية بناء هذا العمل الضخم بكل إصرار وعزيمة.

وأضافت «سنحتفل أيضا خلال أيام بذكرى افتتاح الرئيس الراحل محمد أنور السادات مشروع السد العالي في يوم 15 يناير عام 1971، هذا اليوم الذي أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة أسوان».

وتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالتحية والتقدير لكل من شارك في تحقيق هذه الملحمة التاريخية، حينما كتب العاملين بهذا المشروع تاريخاً عظيماً يُروى لأجيال عديدة قادمة، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية في جنوب مصر لبناء السد العالي كعلامة بارزة وخالدة في تاريخ مصر.

ترويض الطبيعة الصخرية في جنوب مصر لبناء السد العالي كعلامة خالدة في تاريخ مصر

جدير بالذكر أنَّ قرار بناء السد العالي اتخذ في عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع، وتمّ وضع تصميم السد العالي في عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكي بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة، ولجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس في عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي، ليتم توقيع اتفاقية بناء السد العالي في عام 1958 ووضع حجر الأساس في عام 1960.