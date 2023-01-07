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بيان عاجل من «الري» لتوضيح سبب فرض غرامة على زيارة السد العالي: تنبيه للمخالفين

كتب:

محمد أبو عمرة
10:53 ص | السبت 07 يناير 2023
لوحة توضح غرامة دخول السد العالي

لوحة توضح غرامة دخول السد العالي

ردت وزارة الموارد المائية والري، على ما تمّ تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص فرض غرامة على التذاكر الخاصة بمشاهدة السد العالي بنسبة 20%، فإن الغرامة توقع بالفعل في حالة عدم مطابقة التذكرة على عدد الأفراد، مشددة على أنَّ ذلك مجرد تنبيه للمخالفين.

وأكّدت وزارة الري، أنَّه يتمّ الحصول على تذاكر زيارة السد العالي عند مدخل السد العالي على بعد 2 كيلومتر من المنصة (نقطة المشاهدة)، إذ يوجد كشك آخر عند نقطة المشاهدة لمراجعة التذاكر ومطابقة عددها بعدد الأفراد، وفي حالة وجود أفراد دون تذكرة يتمّ إبلاغهم بالعودة إلى نقطة التحصيل الأساسية في مدخل السد العالي أو تحصيل قيمة التذكرة بإضافة الى 20 ٪؜ (أي أن الزيادة المقدرة بـ20٪؜ سببها عدم دفع قيمة التذكرة في كشك التحصيل الأساسي).

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.