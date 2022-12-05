«الكهرباء»: تطوير مستشفى السد العالي ووحدة الرعاية بصحارى لخدمة العاملين

استقبل المهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية والوفد المرافق له، حيث ناقش واستعرض كيفية تنفيذ خطة شركة الخدمات الطبية لتطوير المنظومة الطبية للعاملين بشركات الإنتاج تدنى مستويات الخدمات الطبية المقدمة لهم وكذلك عدم وجود عيادات صحية أو طبية تواكب الاحتياجات أو المطالب وكذلك العمل على إبرام تعاقدات جديدة مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية وكذلك مراكز التحاليل والأشعة بنطاق المحافظة والمناطق المجاورة.

تطوير وتحديث المنظومة الطبية للعاملين بالمنطقة

وأعلنت شركة الخدمات الطبية، في بيان، أن الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة الشركة التقي مع المهندس سيد فاروق رئيس منطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، حيث تم مناقشة واستعراض سبل تطوير وتحديث المنظومة الطبية للعاملين بالمنطقة وأسرهم.

دعم ومساندة شركة الخدمات الطبية

أكد المهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء خلال اللقاء دعمه ومساندته لشركة الخدمات الطبية بما يعود بالنفع على العاملين فى المقام الأول وأسرهم، لافتا إلى أنّه تم تفقد العمل فى عيادة صحارى التى تقدم خدماتها للعاملين وأسرهم وبحث سبل تطوير مستشفى السد العالي وإنشاء وحدة رعاية صحية أولية بصحارى لخدمة العاملين وأسرهم والمعاشات التابعين لشركات الكهرباء بأسوان.

إبرام عدة تعاقدات جديدة لتطوير المنظومة

و أكد الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية ، حرصه على توفير كل سبل الراحة للعاملين بمختلف الشركات بأسوان والعمل على تذليل كافة العقبات، لافتا الي انه أن سوف يتم إبرام عدة تعاقدات جديدة لتطوير المنظومة بشكل متميز، خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجولة اهدي رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لانتاج الكهرباء درع الشركة للدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية