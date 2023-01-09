9 معلومات عن عقار الشواربي بعد صدور قرار بإزالته.. أول مقر لاتحاد الكرة

ينتظر عقار الشواربي في حي عابدين بالقاهرة، الذي شهد أول مقر لاتحاد كرة القدم ويرتبط بمحطات تاريخية عديدة، إزالته بعد صدور قرار تنكيس بشأنه، من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التي أكدت خروجه من الطراز المعماري، بسبب تردي حالته، وخطورته الداهمة على السكان، في أعقاب سقوط أجزاء منه بالفعل.

معلومات عن عقار الشواربي

- يضم عقار الشواربي في حي عابدين، شقتين في الدور الأرضي، إحداهما تتبع منطقة القاهرة لكرة القدم، وتعد أول مقر لاتحاد كرة القدم، اعتمده الفيفا بشكل رسمي سنة 1923.

- حوائط المبنى من الخارج بحالة جيدة، باستثناء بعض الشروخ حول الفتحات الخاصة بأبواب البلكونات والشبابيك.

حالة المبنى بعد خروجه من الطراز المعماري

- تحتاج بلاطات البلكونات الكابولية للمعالجة، بسبب وجود صدأ بالكمرات المعدنية الحاملة لها.

- انهارت بعض الأسقف الداخلية بالعقار، بالإضافة إلى وجود ترخيم منتشر ببعض الأسقف يهدد بالسقوط، وفقاً لتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

- تلقى سكان العقار في شهر يونيو الماضي، إخطارا من قسم شرطة عابدين، بهدم العقار حتى سطح الأرض.

- صدر قرار عام 2013، بإزالة الدور الأخير وغرف السطح، وترميم العقار، ولم ينفذ.

- تقدم سكان العقار بتظلمات، وجارٍ فحصها والبت فيها، بواسطة لجنة التظلمات.

- يحمل العقار رقم 11 في شارع الشواربي التابع لحي عابدين بالقاهرة.

- خرج العقار من التنسيق الحضاري في شهر مايو 2022.