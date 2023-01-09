معرض «إكسبو الحج» يناقش تعزيز الخدمات لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة اليوم

تنطلق اليوم بمدينة جدة السعودية فعاليات مؤتمر ومعرض إكسبو الحج 2023 تحت عنوان «الجودة في منظومة الخدمات»، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى الثاني عشر من يناير الجاري.

ويناقش معرض إكسبو الحج، فرص تعزيز وتحسين خدمات البنية التحتية وصيانة المرافق بالمشاعر المقدسة، بما يضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، فضلًا عن تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير وصيانة مرافق المشاعر المقدسة، وتوفير بنية تحتية متكاملة كشبكات الطرق والكهرباء، والمياه، وخدمات الإنترنت والاتصالات.

فعاليات معرض إكسبو الحج تستمر لمدة 4 أيام

وتنطلق فعاليات وأعمال مؤتمر ومعرض إكسبو الحج، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ويتضمن المؤتمر 23 جلسة حوارية، بواقع 90 ساعة تدريبية، و36 ورشة عمل، ويشارك في المؤتمر 57 وزيرًا ورئيس وفد، بالإضافة إلى 70 متحدثًا محليًا، و11 متحدثًا دوليًا.

ويأتي معرض إكسبو الحج، امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة البيئة المناسبة لهم، من أجل تطوير وتحسين البنية التحتية والخدمية وصيانة المرافق بالمشاعر المقدسة بما يضمن استدامة جودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين بسهولة وييسر أداء مناسكهم بطمأنينة، ما يثري تجربتهم الدينية والتاريخية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يشهد معرض إكسبو الحج، توقيع 400 اتفاقية وشراكة، في ظل مشاركة وفود دولية من أكثر من 56 دولة.

السديس يدشن مشروع الترميز الجغرافي للمسجد الحرام

في سياق متصل، دشن الرئيس العام لشؤون الحرمين، الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، مشروع الترميز الجغرافي للمسجد الحرام، الذي يهدف إلى تقسيم المسجد الحرام إلى مواقع يسهل إدراكها جغرافيًا من قبل كافة العاملين بالمسجد الحرام.