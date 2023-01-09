تفاصيل خاصية الدفع بالتقسيط للتقديم على الحج موسم 2023.. «على 3 دفعات»

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن الحجاج من داخل المملكة المتقدمين لموسم 1444هـ - 2023 م، عبر موقع الوازرة السعودية أو تطبيق «نسك»، بإمكانهم سداد قيمة باقة الحج كاملة أو على 3 دفعات، حتى 7/12/1444هـ أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام 2023، كما أن بإمكانهم سداد قيمة باقة الحج كاملة أو على 3 دفعات.

الفرق بين الدفعة الكاملة والدفع الجزئي لأداء مناسك الحج

وأوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن نظام الدفع من أجل إتمام مناسك الحج لهذا العام 2023، يتمثل في الدفعة الكاملة وتكون فور إجراء الحجز، كما أنه تصدر به فاتورة واحدة، كما أن حالة الحجز تصبح «مؤكد» في حال استكمال السداد.

أما الدفع الجزئي «التقسيط» لأداء مناسك الحج لعام 2023 يكون عبارة عن:

- الدفع الجزئي: دفعة أولى 20%، يتم سدادها خلال 72 ساعة من تاريخ الحجز.

- دفعة ثانية 40%، يتم سدادها حتى موعد أقصاه 7/7/1444هـ.

- دفعة ثالثة 40%، يتم سدادها حتى موعد أقصاه 10/10/1444هـ.

وتصدر لكل دفعة فاتورة مستقلة، كما تصبح حالة الحجز لمناسك الحج «مؤكد» عند سداد الدفعات في وقتها، ويلغى الحجز عند عدم استكمال الدفعات.

شروط الحجز والأولوية في التسجيل لموسم الحج

بالنسبة للحجاج من داخل المملكة العربةي السعودية فيكون مواطن أو مقيم و لا يمكن إضافة زائر أو قادم بأي نوع من أنواع التأشيرات.

أما الأولوية لمن لم يسبق له الحج، باستثناء محرم المرأة في حال لم تحج من قبل، عبر تقديمه طلب استثناء، وألا يقل العمر عن 12 عاما بالتاريخ الهجري.

وعلى المتقدم إكمال اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، الحمى الشوكية، الأنفلونزا الموسمية، وحالته الصحية تكون بدون أمراض مزمنة حادة، وبدون أمراض معدية.