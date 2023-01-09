تفاصيل باقات موسم الحج لعام 2023.. تبدأ من 4 آلاف ريال

مع إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن بدء الحجز في موسم الحج 2023 إلكترونيا، بدأ الاهتمام بمعرفة كل التفاصيل الخاصة بموسم الحج 2023 وما يتعلق به من شروط وأسعار الحج وطرق السداد.

ما باقات الحج لموسم 1444هـ - 2023م؟

توفر وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية 4 باقات متنوعة يمكنك الاختيار منها:

الباقة الأولى: تبدأ من 10.596 – 11.841 ريال سعودي، تشمل السكن والإعاشة في منى، عرفات، مزدلفة.

الباقة الثانية: تبدأ من 8.092 – 8.458 ريال سعودي، تشمل السكن والإعاشة في منى، عرفات، مزدلفة.

الباقة الثالثة: تبدأ من 13.150 ريال سعودي، تشمل السكن والإعاشة في منى، عرفات، مزدلفة.

الباقة الرابعة: تبدأ من 3.984 ريال سعودي، تشمل السكن والإعاشة بمكة المكرمة، عرفات، مزدلفة.

ويمكن من خلال موقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أو تطبيق نسك، الاطلاع على كافة تفاصيل السكن والإعاشة والنقل، عند اختيار الباقة المناسبة.

خطوات التسجيل لموسم الحج المميكن للحجاج من داخل السعودية

- الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق نسك.اختيار الحجز من خدمات الحج.

- اختيار «إنشاء حجز جديد».

- إضافة مرافق «مواطن أو مقيم» أو إضافة محرم للمرأة «الزوج، الأخ، الأب، الابن» وكلاهما اختياري.

- إدخال بيانات الحساب البنكي.

- اختيار طريقة السداد «دفعة كاملة أو دفع جزئي».

- إتمام الحجز واستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات على لوحة المستخدم.