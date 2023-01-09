مبتكرة تطبيق التغلب على الاكتئاب: مرحلة العلاج تستغرق 30 يومًا

قالت الطالبة شاهندة خيري، مبتكرة تطبيق التغلب على الاكتئاب، إنه بمجرد دخول الشخص للتطبيق يتم إرسال كود خاص به للحفاظ على السرية التامة، ومن ثم الدخول إلى مقاييس الاكتئاب والسعادة وتحليل الشخصية ولكن في هيئة لعبة، حتى لا يشعر مستخدم التطبيق بالملل، مشيرة إلى إرسال كل النتائج إلى أطباء في المجال لتحليلها، لتبدأ مرحلة العلاج التي تستمر لمدة 30 يوما.

تطبيق التغلب على الاكتئاب

وأضافت «خيري»، خلال حوار عبر «زوم»، على القناة الأولى والفضائية المصرية أن تطبيق التغلب على الاكتئاب يقوم بمتابعة المريض مدى الحياة بشكل دوري، متابعة: «فكرت في إنشاء ذلك التطبيق بعد مروري بتجربة اكتئاب بشكل شخصي»، مشيرة إلى أنها بدأت البحث والقراءة عن كل ما يتعلق بالاكتئاب والفرق بينه وبين الحزن، وأنواعه وطرق العلاج والوقاية منه.

خيري: «الفئة الوحيدة التي لم اقترب منها رجال الدين»

وأشارت مبتكرة تطبيق التغلب على الاكتئاب، إلى أنها قررت دراسة هذا المجال، إذ حصلت على دبلومة في الصحة النفسية، إلى جانب العديد من الدراسات، متابعة أن لعبة الحوت الأزرق كانت مصدر رئيسي للانتحار، لذلك عملت على إطلاق التطبيق بشكل مرح لكي يجذب المتابع بنفس الفكرة.

وتابعت: «الفئة الوحيدة اللي مقربتش وأنا بعالج المواطنين منها، هم رجال الدين ومن يشعرون بالرضا»، مؤكدة على أهمية توطيد العلاقة بين الإنسان وربه ورضا الإنسان على كل ما يدور حوله، مشيرة إلى أن الاكتئاب أسلوب اعتراض.