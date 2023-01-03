«علي» يصمم رسائل إيجابية للشباب على السوشيال ميديا.. «مواجهة الاكتئاب بالفن»

مواهب عديدة يتمتع بها الشاب العشريني، ابن محافظة الإسكندرية، منها قدرته على التمثيل واستخدام تعبيرات الوجه لتقمص الشخصية الذي يقوم بها، فضلا عن مهاراته في التصوير وقدرته على التخيل الإبداعي، ولذلك راح يستثمرها جميعًا لنشر مجموعة من الرسائل الهادفة، التي نالت إعجاب متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

نشر رسالة هادفة من خلال التصميمات

استغل على طارق، موهبته في التصميم والدمج والتصوير في نشر رسالة هادفة، «من وأنا صغير بحب التصوير بتليفوني واقعد اغير في شكل الصورة وبدأت اطور من نفسي في مجال التصوير والدمج» حسب ما رواه خلال حديثه مع «الوطن»، موضحا أن والده السبب الرئيسي والداعم الأساسي له في هذا المجال.

ما يقرب من 5 أشهر قضاها صاحب الـ25 عاما، داخل استوديو تصوير لتنيمة موهبته، فضلا عن استعانته بمنصة التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، «بقيت بشتغل في كل حاجة تقريباً، تصوير، فيديو، تعديل، مونتاج، انيميشن»، بحسب «علي».

حب التمثيل وموقف خيالي

الصور والتصميمات الذي يبدع فيها الشاب العشريني، تعود لحبه الشديد وشغفه بفن التمثيل، «بقيت بعيش الموقف في خيالي وبعدين ابدأ انفذه كصور، ومن هنا كان بيجيلي الأفكار»، مشيرا إلى أنّ أبرز الصور التي استخدمها في توصيل رسالة هادفة ونالت على إعجاب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، وجود شخص مكتئب لدرجة إحساسه إنه عايش داخل سجن، لحد ما قرر يصلي ويتجه لربنا، ليبدأ السجن الذي كان يعيش داخله في التلاشي، وحياته أصبحت أفضل بكثير.