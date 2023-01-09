رئيس مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل مصطفى كامل

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب المعين مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ.

وجاء إعلان مجلس الشيوخ خلو مقعد النائب الراحل بناء على الإخطار الذي أرسلته وزارة الداخلية بوفاة العضو المذكور.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ: «بموجب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أعلن خلو مقعد النائب المعين مصطفي كامل، والذي وافته المنيه بناء على الإخطار الوارد من وزارة الداخلية».

وجاء الإعلان في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.

كان النائب الراحل مصطفي كامل عضو مجلس الشيوخ وافته المنيه في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وخصص مجلس الشيوخ جزءًا من جلسته لنعيه.