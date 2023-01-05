عضو مجلس الشيوخ: الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد

قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا نحو تنمية الصعيد في كل المستويات والمجالات والخدمات المقدمة للمواطنين، بعد معاناة من الإهمال والتهميش لعقود طويلة، موضحا أن هذا الاهتمام من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان له، أن خطة التنمية الشاملة والمستدامة 2030، التي شرعت الدولة في تحقيقها، انعكست نتائجها على أرض الواقع بمختلف المحافظات، وساهمت بقوة فى مواجهة الهجرة الداخلية، في ظل الكثافة السكانية، ومحدودية الموارد لبعض المحافظات، موجها الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتنمية الصعيد ودعم أبناءه، وتوفير فرص عمل لهم ورفع معاناتهم، بالإضافة إلى أنه منذ تولي الرئيس قيادة البلاد، هناك اهتمام كبير بمحافظات الصعيد بشكل كبير.

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية، التي ترتبط باحتياجات ملحة لدى المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعا منتهيا وجاريا، لافتا إلى أنه تم التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وبناء المساكن اللائقة وغيرها من مدن الجيل الرابع، التي ستحدث طفرة تنموية في صعيد مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مبادرة حياة كريمة في صعيد مصر، ساهمت بشكل كبير في تغيير الواقع في كل القطاعات المختلفة بداية من قطاع التعليم والصحة، حتى قطاعات الري والصرف ومياه الشرب والطرق والكباري والكهرباء والطاقة وغيرها من المشروعات، كما حققت أحلام المواطن البسيط في الحصول على حياة كريمة في السكن والتعليم، وفي كل شيء، ووفرت له آلاف فرص العمل، وساهمت في إحداث طفرة كبرى في صعيد مصر.