كامالا هاريس تصبح أول امرأة تترأس افتتاح اجتماع مجلس الشيوخ الأمريكي

ترأّست كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، افتتاح اجتماع مجلس الشيوخ الأمريكي، لتصبح أول أمرأة تقوم بذلك في الولايات المتحدة، وذلك خلال مراسم أداء قسم الأعضاء الجدد.

كامالا هاريس تدير حلف اليمين الدستورية

وحسبما نقلت قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، فقد أدارت «هاريس» حلف اليمين الدستورية للأعضاء بما في ذلك أداء اليمين من جانب 4 أعضاء في مجلس الشيوخ في وقت واحد، مشيرة إلى أنها رحّبت بالنواب الجمهوريين أيضاً ومن بينهم السيناتور إريك شميت، وتشاك شومر، وتيم سكوت، وجون ثون، قائلة إن «هذا هو جمال ديمقراطيتنا».

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، اليمين الدستورية، بما فيهم الذين جرى انتخابهم وأعيد انتخابهم خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: أمامنا الكثير من التحديات

ونقلت «سي إن إن»، عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قوله إن «اليوم يمثل بداية الاجتماع رقم 118، إنها بداية فصل جديد».

وأضاف شومر: «هذه الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تبدأ العام الجديد في وضع أقوى مما توقعه أي شخص على الإطلاق، أمامنا الكثير من التحديات لكن هذه الغالبية مستعدة لمواجهتها».

يُشار إلى أن الديمقراطيين حصلوا على أغلبية ضئيلة بنسبة 51-49 على الجمهوريين في المجلس خلال الانتخابات النصفية الأخيرة.